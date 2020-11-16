شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 35 عمارة سكنية بمشروع الإسكان المتميز في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن جاهزية 23 عقار تضم 552 وحدة سكنية في التجمع الأول للتسليم الفورى للحاجزين بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد وذلك بعد إنجاز أعمال التشطيب واللاندسكيب.

وأضاف محافظ أسوان أنه سيتم تسليم 12 عمارة تضم 288 وحدة سكنية أخرى خلال أسبوعين بما يعادل 30 % من إجمالى الوحدات السكنية المستهدف إنهاؤها بواقع 2118 وحدة، لافتاً إلى أنه سيتوالى بعد ذلك تسليم 10 عمارات تضم 240 وحدة سكنية كاملة التشطيب ونصف تشطيب في التجمع الثانى بالمشروع ليؤكد ذلك على مصداقية المحافظة في الوفاء بوعودها للمنتفعين من هذا المشروع السكنى الضخم.

من جانبها، قامت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيب والإنشاءات داخل التجمعات السكنية لمشروع الإسكان المتميز حيث وجهت مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقى الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمنى الذي تم الإتفاق عليه بإشراف من محافظ أسوان، مؤكدة على ضرورة أن يتواكب ذلك مع تركيب المصاعد الكهربائية وتنفيذ أعمال اللاندسكيب ورصف وتمهيد الطرق حتى تكون جاهزة للسكن في نفس يوم تسليم الوحدات السكنية.

وأوضحت غادة أبوزيد عن إعطاء المحافظ توجيهات بعمل إستفتاء على البوابة الإلكترونية للمحافظة للوقوف على أراء ورغبات الحاجزين للوحدات السكنية في توفير شركة خدمات مختصة بأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية للعمارات السكنية من أجل الحفاظ عليها مستقبلاً .