شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، استعداداتها لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة الأم والجنين، تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لفرق التمريض على أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات الصحية، ضمن البروتوكول الطبي للمبادرة، والتي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف إلى فحص السيدات الحوامل من عدد من الأمراض، وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة جهزت 260 وحدة صحية، ومركز طبى ومكتب صحة، وذلك بجميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة، بهدف تنفيذ أعمال المبادرة.