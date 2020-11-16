شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يُتابع إغلاق المحال المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إغلاق عدة محال مخالفة، لعملها بدون تراخيص، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بغلق جميع المنشآت غير المرخصة. غلق محلات بدون ترخيص غلق محلات بدون ترخيص الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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