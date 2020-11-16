شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتفقد منطقة غرب الدلتا ويشدد على حسن معاملة الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الاثنين، جولة تفقدية لمنطقة غرب الدلتا.

بدأت الجولة بالمرور على شبابيك حجز التذاكر بمحطة الاسكندرية منبهًا على العاملين بها بضرورة حسن معاملة الجمهور، ومؤكدًا على تنفيذ قرار وزير النقل بصرف التذاكر المجانية للجمهور فوق الـ70 عاما تذاكر ثانية وثالثة عادية بموجب بطاقة الرقم القومي وفوق الـ60 عاما نصف تذكرة مع تسليم استمارة من وزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية.

وتابع المهندس أشرف رسلان عمل ماكينة الحجز الآلي (T.V.M) بالمحطة مستخدمًا إياها للتأكد من جاهزيتها في خدمة جمهور الركاب.

كما تفقّد أعمال التجديدات الجارية بواجهة المحطة تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بساحة المحطة الخارجية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذا التأكيد على ممثلي الشركات المنفذة بالإسراع في أعمال التجديدات بأرصفة المحطة وبالواجهة والباب الرئيسي والمبنى الرئيسي للمحطة وذلك لتسليم المحطة طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، كما نبّه على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الباعة الجائلين المتواجدين أمام المدخل الخارجي للمحطة ورفع الأكشاك العشوائية بذات المكان.

يذكر أن أعمال التطوير بالمحطة تشمل تطوير مبنى المحطة كاملا، تطوير الأرصفة، مد خطوط المياه والحريق والإشارات وشبكة المعلومات، انشاء مبنى بديل لمخزن المعدات، انشاء خزان الحريق، تطوير الساحة الخارجية، تطوير نفق المشاة لربط الأرصفة، مبنى الكهرباء، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والشركة الوطنية، ومقرر نهو الأعمال بنهاية ديسمبر 2020.

كما تفقد رسلان النفق الواصل بين محطة مصر بالإسكندرية ومحطة أبوقير مارًا على قطارات أبوقير وموجهًا بتقليل زمن التقاطر بالخط ليصبح 10 دقائق خلال الفترة الصباحية لتوفير الخدمة بكثافة أعلى لمستخدمي الخط مع التأكيد على انتظام مواعيد القيام والوصول للقطارات على خط أبوقير وخطي الإسكندرية/ القاهرة، ومحرم بك/ مرسى مطروح، كما أصدر تعليماته بتوفير استوكات محدثة بعمرات حديثة، موجهًا بضرورة الاهتمام بنظافة عربات القطارات للوصول بالخدمة للمستوى المأمول والذي يليق بمستخدمي مرفق السكة الحديد.

ووجّه رئيس الهيئة أثناء مروره بتكثيف أعمال لجان التفتيش على الخط لتحقيق الانضباط وتعظيم إيرادات الهيئة والحفاظ على مواردها.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة إلى أنه جار مراجعة فصل خط أبوقير بمحطة الإسكندرية واعتماد المحضر النهائي بعد المراجعة لسكة البوسطة وسكة 1 بالمحطة ووضع المحطة السطحية لمحطة المترو.

واستمرت الجولة بالمرور على محطات محرم بك، وسيدي جابر موجهًا خلالها المهندس أشرف رسلان بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة خاصةً فيما يخص دورات المياه ومنافذ حجز التذاكر وعربات القطارات الموجودة على الأرصفة، كما نبّه بإزالة التعديّات الموجودة بحرم محطة محرم بك لحماية أصول الهيئة ومواردها، والتأكيد على استكمال أعمال الإنارة بمحطة سيدي جابر ونظافة السكك ومداخل المحطة.

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وفي ذات السياق، تفقد رسلان قطارات خط الصحراء بمحطة محرم بك الجديدة ومراجعة الاستعداد للقطارات واستكمال الفواقد ومراجعة مقترح المحطة بعد اجراء تعديلات سكك الطوالي خط محرم بك/ الحمام وإنشاء حوش جديد بمحطة محرم بك مع التأكيد على استكمال الفواقد بالمحطة.

وفي سياق متصل، تفقّد رئيس الهيئة الأعمال ببرج سيدي جابر، مؤكدًا خلال جولته على مسئولي شركة تالس المنفذة للمشروع بزيادة فرق العمل بكافة المواقع والإسراع في معدلات الأداء والانجاز للانتهاء من الأعمال بالبرج ودخوله الخدمة قبل نهاية العام الجاري ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة الإسكندرية.

يذكر أن برج سيدي جابر ضمن مشروع تطوير الإشارات بخط القاهرة الإسكندرية تنفيذ شركة تالس الإسبانية ونسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 77%.

وفي نهاية جولته، شدد المهندس أشرف رسلان على التأكيد على كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد والمعلنة سابقًا من قبل الهيئة، من خلال تعقيم شبابيك حجز التذاكر ودورات المياه والقطارات وأماكن التجمعات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها مواجهة الفيروس.