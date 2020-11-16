شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تُطلق مبادرة «قياس السكر» لطلابها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق دكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، مبادرة لقياس السكر بين طلاب الجامعة.

وقال «زكي»، إن «جامعة قناة السويس تحرص على تقديم كافة التوعية والتثقيف الصحى، يشمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجميع الكليات، أطلقت كلية التمريض مبادرة لقياس السكر، تحت إشراف عام الدكتوره وفاء عبدالعظيم، عميد كليه التمريض، لإجراء المسح الطبي والذي يتضمن قياس السكر وارتفاع ضغط الدم مؤكدة على أهمية المبادرة في التشخيص والكشف المبكر كأحد أبرز الإجراءات الفعالة للوقاية من الأمراض الخطيرة والمزمنة».

من ناحية أخرى، قام الدكتور محمد جودة البقري، المدرس بالتمريض الباطنى والجراحى بكليه التمريض، ورئيس المبادرة، بالكشف على المشاركين بكليات الحاسبات والمعلومات، السياحة، الألسن، الصيدلة، الآداب، والزراعة، وتم الكشف على ٢٠ حالة بكل كلية.

وقالت دكتور وفاء عبدالعظيم، عميد تمريض القناة، إنه تم رصد حالات هبوط بمستوى السكر وتم تقديم التثقيف الصحي لهم عن كيفيه التغذيه السليمه، وأهمية تناول الإفطار تجنباً لمضاعفات هبوط السكر الحاد، على أن يجري توجيه المصابين منهم إلى الطوارئ بالمستشفى الجامعى للمتابعة الطبية وتلقي العلاج اللازم.

مبادرة جامعة قناة السويس لقياس السكر

طلاب يخضعون لقياس السكر بجامعة قناة السويس

طلاب يخضعون لقياس السكر بجامعة قناة السويس