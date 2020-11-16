شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض قناة السويس» تطلق مبادرة «وعيك وقاية من كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، مبادرتها التطوعية (وعيك وقاية فيروس كورونا) والتي توجهت لكليات الصيدلة، الطب البيطري، التربية الرياضية؛ لتقديم التثقيف الصحي للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.
وأضافت الدكتورة فاطمة المنسي، مدرس التمريض الباطني والجراحي، ورئيس المبادرة، أنه تم توعية الحضور خلال الندوات التثقيفية بالوقاية من فيروس كورونا بارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسيل الأيدي الغسيل اليدوي الصحي، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة.
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