تكريم أبطال «تربية رياضية» حاصدي جوائز بطولتي «الجمهورية» وكأس مصر للملاحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام دكتور الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتكريم أبطال كلية التربية الرياضية الحاصلين على جوائز بطولتي الجمهورية للمياه المفتوحة، وكأس مصر للملاحة الرياضية. وقدم لهم التهنئة لهم، مُتمنيًا لهم مزيد من حصد البطولات والتمثيل المشرف للجامعة، خلال لقاء معهم بمكتبه. حضر اللقاء الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة هناء شبيب، وكيل الكلية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية. وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وهم الطالبة سهير أشرف محمود فرغلي بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية الحاصلة على المركز الثالث، والميدالية البرونزية في سباق المسافات الطويلة 4 كم ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة بسباحة الزعانف المقامة بشرم الشيخ في الفترة من ١١ إلى ١٥ نوفمبر الحالي، والطالب عبدالهادي جميل محمد بالمستوى الثالث بكلية التربية الرياضية، والحاصل على المركز الثاني، والميدالية الفضية، والطالب محمد إبراهيم السيد بالمستوى الثالث بكلية التربية الرياضية والحاصل المركز الثالث والميدالية البرونزيه للكبار رجال تحت ٢٤ سنة ببطولة كأس مصر للملاحة الرياضية المقامة بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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