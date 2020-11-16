شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن الأفضل في العالم (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، أن 15 عالمًا من أبنائها، ضمن تصنيف أفضل 2% من علماء العالم والمؤثرين بأبحاثهم في مجال تخصصاتهم.

أصدرت مجلة PLOS Biology، دراسة أعدها أساتذة من جامعة ستانفورد، كبرى الجامعات الأمريكية، تضم قائمة بأفضل العلماء على مستوى العالم، وعددهم ما يقرب من ‏‏‏١٦٠ ألف عالم من ١٤٩ دولة في ٢٢ مجال علمي رئيسي و١٧٦ تخصص فرعي.

وشملت الدراسة تقريرين؛ أحدهما تم تصنيف العلماء طبقا لمعامل التأثير المرجعي على مستوى النشر الدولي الإجمالي منذ عام 1834 حتي الآن، والتقرير الثاني بأفضل العلماء على مستوي العالم في مختلف التخصصات حسب التأثير المرجعي للنشر الدولي خلال سنة 2019.

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، لـ «المصرى اليوم»، إن التقرير الأول ضم 15 من علماء جامعة المنصورة منهم (5) في مجال العلوم، (4) في مجال الطب، (3) في مجال الصيدلة، (2) في مجال الهندسة، (1) في مجال الطب البيطري، وأظهر التقرير أن 5 من علماء جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 عالم في مجال تخصصهم، واثنان منهم ضمن أفضل 100 عالم في تخصصهم الدقيق وهم: الدكتور محمود ياسين ( تخصص الرياضيات )، والدكتور حمدي نبيه عجيزة (تخصص الفيزياء).

وأضاف: «تضمن التقرير الثانى للمجلة قائمة بأفضل العلماء على مستوي العالم في مختلف التخصصات حسب التأثير المرجعى للنشر الدولي خلال عام 2019م وضمت القائمة 24 عالما من جامعة المنصورة، (7) منهم في مجال الهندسة والرياضيات، و(6) في مجال الطب وطب الأسنان ،و (5) في مجال الكيمياء، (3) في مجال الفيزياء، (3) الزراعة وأظهر هذا التقرير وجود 9 من علماء جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 عالم في مجال تخصصه، وثلاثة منهم من أفضل 100 عالم».

وتابع: «جاء الدكتور أحمد عبدالخالق، أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب في المركز الخامس على مستوى العالم في تخصص الأشعة والتصوير الطبي، والدكتور حمدي عجيزة أستاذ الرياضيات بكلية العلوم في المركز 66 على مستوى العالم في تخصص الرياضيات الفيزيائية، الدكتور لؤى عرفات أستاذ بقسم الفاكهة بكلية الزراعة في المركز 92 على مستوى العالم في تخصص البساتين».

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وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن أهمية هذه الدراسة تستمد من إستنادها إلى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات، وh-index ،hm-index وغيرها من المعايير الدولية.

علماء من جامعة المنصورة ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم

علماء من جامعة المنصورة ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم

علماء من جامعة المنصورة ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم

علماء من جامعة المنصورة ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم