شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تكشف حالة مخالطي محمد صلاح المعزولين منزليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن لجان الترصد والفرق التابعة للطب الوقائى بالمحافظة والتى قامت بحصر وترصد جميع المخالطين للاعب الدولى محمد صلاح من أبناء قرية نجريج التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية، وعددهم قرابة 60 شخصًا شاركوا فى فرح شقيق محمد صلاح.

وأوضح «عبد الناصر» أن عدد المخالطين الذين تم عزلهم منزليًا فى قرية نجريج يبلغ 6 أشخاص أشخاص فقط، وأن حالتهم الصحية جيدة، ويتم متابعتهم بصفة مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع الجارى، للتأكد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد، وفى حالة ظهور الأعراض على أحد المشتبه فى اصابتهم بالفيروس سيتم تقييم مدى حاجتها إلى النقل إلى إحدى المستشفيات من عدمه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المديرية تقوم بحملات توعية للأهالى فى القرية للالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحياة تسير فى القرية بشكل طبيعى.

وتواصل الإدارة الصحية بمركز بسيون بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون، برئاسة منى صالح، القيام بأعمال رش وتعقيم وتطهير جميع شوارع قرية نجريج من خلال الفرق المختصة من الطب الوقائى، تنفيذً لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

.ومن ناحية أخرى يقضى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى وليفربول فترة العزل الصحى حاليًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في الجونة انتظارًا لإجراء المسحة الثالثة، والتى يعود بعدها إلى انجلترا في في حال تحول حالتها إلى سلبى.

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«صحة الغربية» تكشف حالة مخالطى محمد صلاح المعزولين منزليًا

«صحة الغربية» تكشف حالة مخالطى محمد صلاح المعزولين منزليًا

«صحة الغربية» تكشف حالة مخالطى محمد صلاح المعزولين منزليًا