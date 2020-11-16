شكرا لقرائتكم خبر عن «مراكب النجاة».. نائب محافظ المنيا يعقد لقاءً للتوعية من خطورة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، لقاءا مع مجموعة من الشباب بمركز شباب ملوي، ضمن أعمال مبادرة «مراكب النجاة»، لمناقشة الهجرة غير الشرعية، وتم عرض فرص العمل المتاحة للشباب داخل المحافظة.

شملت الجولة، تفقد مصنع القناة للسكر، المركز التكنولوجي التابع لمركز ملوي، مركز شباب مدينة ملوي، محطة رفع مياه الري بقصر هور، كما عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع شباب المركز.

تفقد نائب المحافظ، مصنع القناة للسكر، بحضور مجموعة من الشباب للتعرف على المصنع وفرص العمل المتاحة، كما تفقد المركز التكنولوجي التابع لمركز ملوي لمتابعة تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بالإضافة لعقد اجتماع مع فني المتغيرات المكانية لمتابعة مستجدات الاعمال، مشدداً على انه لا تهاون مع المقصرين، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد نائب المحافظ، محطة رفع مياه الري بقصر هور والتي تخدم أراضي قري ابشادات التابعة للمركز، لمتابعة سير العمل داخل المحطة، والتأكد من أن المحطة تعمل بكامل طاقة، وذلك في إطار تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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