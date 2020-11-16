شكرا لقرائتكم خبر عن «تروس مصر » تطلق قافلة طبية إلى قرية الكولة بمركز أخميم محافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت «مؤسسة تروس مصر للتنمية»، قافلة طبية إلى قرية الكولة بمركز أخميم محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ضمت القافلة عدد من التخصصات الطبية للمساهمة في إجراء الكشف الطبي على أهالي القرية وتقديم العلاج اللازم والمناسب لهم، واتخاذ ما يلزم لتخفيف الألم عنهم، حيث سعت القافلة لخدمة أكثر من 2000 نسمة.

وقال الدكتور حاتم خاطر، مؤسس برنامج «تناغم- الخروج من الفقر»، إن اطلاق القافلة جاء لخدمة أهالي مركز أخميم عمومًا وقرية الكولة خصوصًا، وذلك تقديرًا من المؤسسة لحاجة مواطني المركز لها وللمزيد من الخدمات الطبية، والتي بدورها تسهم في تخفيف الضغوط على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، إضافة إلى مساهمتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان.

وأضاف «خاطر» في تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية ضمت عدد كبير من التخصصات الطبية منها، الأطفال، والجلدية، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، وتخصص العظام، ولفتت إلى أن هذه القافلة بمثابة شُكر ورد الجميل لعمدة القرية الراحل فؤاد جابر، إعلاء لقيمة الوفاء لرجل أفنى حياته في خدمتهم وكان سببًا في تحقيق حلمهم بإدخال الصرف الصحي للقرية، والذي تبلغ تكلفة تنفيذه 120 مليون جنيه، وجاري تنفيذه حاليًا، وكان من الداعمين له، كما تطوع بتوليه رئاسة اللجنة المجتمعية لأهالي الكولة، إضافة إلى حرصه على المساهمة في دعم مشروعات المؤسسة الرامية لتطوير البنية التحتية.

وتأتي هذه القافلة في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة، العمل على تنفيذ مشروع تناغم بمركز أخميم، وهو أول مشروع تنمية مستدامة متكامل، يعمل وفق خطة استراتيجية عرضية تتضمن كل المحاور التي تتعلق ببيئة وسلوك وثقافة الإنسان، والمتمثلة في 32 محور متوازي، وتتكامل جميعها للمساهمة في تحسين جودة حياة الفرد، وتحقيقًا لشعار المشروع، والذي يهدف لخدمة أكثر من 500 ألف مستفيد منذ إطلاقه رسميًا في 2017، والمقرر إطلاقه في عدد من المحافظات كمرحلة ثانية، حيث تقرر تطبيق المشروع في محافظات قنا، الفيوم، والإسكندرية ومدينة الصف.

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