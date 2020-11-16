شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تناقش تفعيل التحول الرقمي لمديريات تعليم بمدن القناة وسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات الصراف الآلى والشراء الإلكترونى وتقدم للعامين بالدولة بدون مقابل وتصنف في أعلى درجة من التقنية الإلكترونية.

جاء ذلك على هامش إجتماع وزارة المالية، بمديري مديريات التربية والتعليم لمدن القناة وشمال وجنوب سيناء بشأن تفعيل التحول الرقمي ونظام المدفوعات إلى بطاقة «ميزة» للدفع الالكترونى بمحافظة الإسماعيلية.

ولفت باهى إلى أن تعليم بورسعيد إستعد لهذا الشأن بإتخاذ الإجراءات الإدارية من خلال وحدة الدفع الالكترونى المركزية على أن يتم تحويل جميع البطاقات لأكثر من 12 ألفا من العاملين بتعليم بورسعيد إلى بطاقات ميزة حسب التعليمات الوزارية على أن يتم تسليمها للموظف في مكان عمله بدون أي مقابل.