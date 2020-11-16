شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف السويس: تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية أوقاف السويس مشاركتها في مبادرة من حقك تنظمي مع مديرية الصحة تحت إطار المشاركة المجتمعية للاوقاف .

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ان الشيخ فداء محمد السيد رئيس المساجد الحكومية ألقي محاضرة تحت عنوان تنظيم الاسرة من الأمور المشروعة في الإسلام موضحا كيف يكون تنظيم الاسرة في ظل تعاليم الإسلام السمحة وشارك في اللقاء الدكتورة هويدا محمد حسين مدير إدارة تنظيم الاسرة والأستاذة وسام مصطفي قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والأستاذ سيد الهلاوي والأستاذة سحر محمود على مشرفة نوادي المرأة بعتاقة كما ألقي الشيخ محمود السعيد محاضرة في تنظيم الاسرة في ظل تعاليم الإسلام السمحة وشارك في اللقاء الدكتورة مني قطب والدكتور حاتم محمد والدكتور أحمد هشام والدكتور محمد نبيل والاستاذة هالة عبدالحميد والأستاذة نعيمة محمد مسؤول نوادي المرأة بالاربعين .

وأضاف راضي انه استكمالا لهذه المشاركة الفعالة القي اليوم الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة بالمديرية محاضرة في تنظيم الاسرة في ظل تعاليم الإسلام السمحة ومشاركة الدكتورة مني صلاح ومنال شكري مشرفة النادي بالوحدة الصحية بفيصل.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس على هذا التنظيم والتعاون المثمر النافع للمجتمع.