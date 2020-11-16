شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نائبا خسروا مقاعدهم من الجولة الأولى للنواب بالدقهلية و6 ينافسون فى الإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية خسارة 11 نائبا بمجلس النواب مقاعدهم في الجولة الأولى للإنتخابات بينما يستمر 6 آخرين في المنافسه بجولة الإعادة .

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات أعلنت نتيجة الجولة الأولى للإنتخابات بمحافظة الدقهلية والتى أسفرت إعادة 42 مرشحا للإنتخابات بجميع دوائر المحافظة وعددها 10 دوائر للحصول على 21 مقعد.

ففى دائرة مركز المنصورة خسر نوابها الثلاثة مقاعدهم من الجولة الأولى وهم اللواء محمد عقل، واللواء خالد خالد حماد، والصحفى السيد حجازي ليخوض الإعادة 4 وجوه جديدة، وهم حسن المير، ومحمد الشريف، وجمال سعد الزهيري، ومحمد علاق.

وفي دائرة طلخا خسر النائب محمد نجاح الشوري مقعده حيث تجرى الإعادة بين ،في دائرة دكرنس خسر اللواء محمد أسامه أبوالمجد كما، خسر النائب إيهاب السلاب والذى كان نائبا عن دائرة شربين والتى تم ضمها مؤخرا لدائرة دكرنس .

وفي دائرة منية النصر خسرت النائبة الصحفية آمال طرابية، كما خسر النائب العتمانى كتلة 25/30 مقعده بدائرة المنزلة .

وفى دائرة ميت غمر خسر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك مقعده في البرلمان وكذلك النائب أسامة راضي، وفي دائرة أجا خسر النائب أحمد الخشب.

بينما تمكن 6 نواب الوصول لجولة الإعادة وهم بدائرة بندر المنصورة النائب أحمد سلام الشرقاوي،تكتل 25/30، ودائرة بلقاس النائبان إلهامى عجينة، ووحيد قرقر وفى دائرة السنبلاوين النائب أحمد همام .

وفي دائرة طلخا النائب بسام فليفل، وفي دكرنس النائب مكرم رضوان .

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كما إحتفظ 6 نواب بمقاعدهم في البرلمان بعد خوضهم الإنتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر والتى تم إعلان فوزها وهم النائب يسرى المغازى بدائرة بلقاس، والنائب فوزي فتي، بدائرة أجا، والنائب محمد المرشدي بدائرة ميت غمر، والنائب أحمد العوضي، والنائب هشام الحصري بدائرة السنبلاوين والدكتور إيناس عبدالحليم بدائرة بندر المنصورة .

وعلى الصعيد نفسه لم يخوض الانتخابات نهائيا 5 من نواب البرلمان وهم النائب نبيل الجمل بدائرة المنصورة، والنائب فؤاد البدراوي، بدائرة طلخا، وفوزي الشرباصي بدائرة شربين، وعلي عساسة بدائرة المنزلة، ومحمود نبيه بدائرة منية النصر .

يذكر أن جولة الإعادة بمحافظة الدقهلية ستجرى يومي 7 و8 ديسمبر المقبل بالداخل.