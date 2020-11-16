شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة على بعض المناطق الثلاثاء.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وفرصة سقوط المطر (30 %) تقريبًا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش).

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «24- 16»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «25- 15»، الأقصر «26– 15»، أسوان «27– 16».

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