محافـظ المنوفية: تخصيص 25% من أَسٍرة المستشفيات العامة والمركزية لحالات كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتخطى المرحلة الراهنة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا مشدداً على ضرورة وضع خطة محكمة والمتابعة اليومية للتعامل مع الموقف لعبور المرحلة بأمن وسلام، موجهاً بتخصيص 25 % من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والتعامل الفورى في حالة تزايد الأعداد.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم إجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار الإستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.
وقد تم خلال الإجتماع مناقشة موقف العزل بمستشفى الباجور العام وشبكات الغاز بالمستشفيات على مستوى المحافظة وكذا الوقوف على رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن مناقشة خطة تحويل العيادات الخارجية بالوحدات الصحية .
هذا وقد استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات والإجراءات الوقائية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس، وشدد المحافظ على إعداد تقرير يومى عن الموقف بالمحافظة.
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