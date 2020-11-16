شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنان يتبرعان بأرض ألف متر لإقامة سكن إدارى لأطباء مستشفى الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، العميد محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعة وكلاً من الحاج حسنى مصادف وسعدون مصادف، من أهالى الضبعة، واللذين تبرعا بقطعة أرض على مساحة ألف متر مربع لإقامة سكن إدارى لأطباء مستشفى الضبعة للتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم بما يعود على تحسين وانتظام الأداء وتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالضبعة، بالإضافة لتبرعهما للمساهمة فى تطوير وتجهيز الحدائق العامة بمدينة الضبعة بالشكل الحضارى والجمالى اللائق بزوار وأهالى المدينة.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود أبناء مطروح ومشاركتهم الفاعلة فى جهود التنمية بالمحافظة، كعهدهم دائماً فى كافة المناسبات والمواقف على قلب رجل واحد من أجل الصالح العام وخدمة أهالى مطروح.