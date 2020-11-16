شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020.
- يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . رشيد - بلطيم- بورسعيد العريشرفح)
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية)
- يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . السلوم)
أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش) .
- يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم)
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد العريش - رفح . الوجه البحري
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس) .
- يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم بورسعيد العريش - رفح)
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية المنوفية) .
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس).
- يوم السبت 21 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم بورسعيد العريش - رفح)
- يوم الأحد 22 نوفمبر 2020:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - بلطيم . بورسعيد - العريش - رفح)
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة د اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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