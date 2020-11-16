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السيسى يوجه بتعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع تحديات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021".

 

 

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