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تشييع جثمان وزير الخارجية السورى وليد المعلم وسط حضور شعبى ورسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان وزير خارجية سوريا وليد المعلم والذى وافقته المنية فجر اليوم الاثنين.

 

أعلن التليفزيون الرسمي السوري، ليل الأحد الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

 

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نعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ببالغ الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الذي وافته المنية فجر اليوم.

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وسيشيع جثمانه الطاهر من مشفى الشامي عصر اليوم حيث يصلى على جثمانه الطاهر في جامع سعد بن معاذ ويوارى الثرى في مقبرة المزة.

وتقبل التعازي للرجال والنساء في صالة السعادة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الـ 17 والـ 18 والـ 19 من تشرين الثاني من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً.

 

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