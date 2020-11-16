شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يصيب طالبا بـ36 غرزة بموس حلاقة بالشرقية لمعايرته بطول أذنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طفل عمره 13 سنة بقرية أبو الشقوق بالشرقية، على يد طفل بذات القرية يعمل صبى حلاق، تعدى عليه بشفرة موس حلاقة، محدثا له 36 غرزة، وبعرض الطفل المتهم على نيابة كفر صقر العامة، قررت برئاسة محمد العطوى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة له تهمة الشروع فى القتل.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " إبراهيم عبد النبى" موظف بمجلس مجلس مدينة كفر صقر مقيم قرية أبو الشقوق، يتهم فيه" محمود م" 15 سنة صبى حلاق، بإصابة ابنه "أحمد" 13 سنة بالصف الثانى الإعدادى، بشفرة موس حلاقة، وإصابته بأنحاء الجسد، وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه إصابته ب 36 غرزة بالوجه والظهر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14419 لسنة 2020 جنح كفر صقر.

وتبين من التحريات أثناء قيام المجنى عليه برفقة عدد من أصدقائه بالقرية، باستعراض حركات كاراتيه خبط فى المتهم بدون قصد، وحدث بينهما مشادة فقام المتهم بالتعدى عليه بموس حلاقة، فيما أقر المتهم أن المجنى عليه تعدم معايرته أكثر من مرة قائلا له يأبو ودان طويلة" وقررت النيابة العامة حبس الطفل المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل

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فيما تولى محمد عبد الحميد، وأسامة ذكى، محامين المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية، للدفاع عن المجنى عليه تطوعا.



طالب يصاب بـ36 غرزة فى الشرقية