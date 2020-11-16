تفاصيل المسابقة الدينية للموجهين المسيحيين بالاشتراك بين الكنيسة والتعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للمعلمين والموجهين من المسيحيين، وذلك للعام الدراسى 2020 / 2021. ونشرت الكنيسة القبطية النسخة الثانية من المسابقة التى أطلقت نسختها الأولى العام الدراسى الماضي. ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثانى بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى فكرة المسابقة، وهى تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثى بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن. ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة. Advertisements

أسئلة الموجهين 4

أسئلة الموجهين 3

أسئلة الموجهين 2

أسئلة الموجهين 1

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