شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات جديدة بمستشفى بدر الجامعى بكلية طب حلوان بتكلفة 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت جامعة حلوان أعمال التطوير الجديدة بمستشفى بدر الجامعي وتضمنت أعمال التطوير توفير رعايات جراحية بسعة 7 أسرة، فضلا عن جناح عمليات حديث مجهز مكون من 5 غرف عمليات German KLS M artin جديدة يعمل بها أساتذة فى كل التخصصات، إلى جانب رعاية القلب وتضم 8 أسرة ووحده قسطره قلبية philips Azurian والتى تحتوى على أحدث أجهزة القسطره التداخليه للقلب والأوعية الدموية وأجهزة عمليات القلب المفتوح heart lung machine الصناعية وأحدث أشعة مقطعيه Toshiba 128 ومعامل تحاليل حديثة وبنك للدم.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان أن تكلفة أعمال تطوير المستشفى تقدر بنحو 400 مليون جنيه شاملة رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات على مدى 36 شهر ويجرى الآن العمل على تجهيز وحده الكلي الصناعيه وتتكون من 16 وحده جديده، وكذا وحده حضانات جديده، كما سيتم خلال الفترة القادمة إفتتاح وحده جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد.

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واستقبلت مستشفى بدر التابعة لكلية الطب بجامعة حلوان العديد من الحالات التي تم التعامل معها وتقديم الخدمة الطبية لها على أعلى مستوى جاء ذلك عقب إفتتاح قسم الطوارئ برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومجموعة من الأطباء الدكتور شريف رسلان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور وائل عمر نائب المدير التنفيذي، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.

يذكر أنه سبق افتتاح قسم الطوارئ في شهور يونيو ويوليو واغسطس لاستقبال حالات الكورونا ثم التطهير والتعقيم وإعداد التجهيزات الحديثه وافتتاح القسم لتقديم خدمه متميزه مدعومه بأحدث التجهيزات.