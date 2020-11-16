شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ غدا صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الثلاثاء صرف المساعدات النقدية عن شهر نوفمبر الجارى للمستفيدين من برنامج " تكافل" والذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.

كانت وزارة التضامن قد بدأت أمس الأحد، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر نوفمبر 2020 للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالى مليون و 239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه واستمر الصرف لهم حتى اليوم الإثنين.

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‎وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

‎وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.

‎جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالى 3 ملايين و640 ألف أسرة ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و573 مليون جنيه.

