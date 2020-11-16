شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدى أساتذة وعميد كلية الدعوة سلسلة رؤية للفكر المستنير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بالقاهرة، والدكتور أحمد ربيع يوسف عميد الكلية الأسبق، والدكتور صابر أحمد طه وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور محمد عبد الدايم الجندى، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عادل عبد الخالق رئيس قسم الثقافة الإسلامية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال اللقاء ثمن الحضور جهود وزير الأوقاف في النهوض بالدعوة وتجديد الخطاب الديني ، والانتشار الواسع لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تهتم بنشر الوعي الصحيح لكل القضايا المعاصرة ، وقدموا الشكر له على ترشيح الدكتور أحمد ربيع للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، في احتفال الوزارة بذكر المولد النبوي الشريف 1442هـ.

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وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالعمل الدعوي وقضايا بناء الوعى، وأهداهم مجموعات من سلسة (رؤية) للفكر المستنير التى تصدرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف قيام مديرياتها بإهداء نسخ من سلسلة رؤية للفكر المستنير لمديريات التربية والتعليم فى المحافظات، ففى سوهاج تم إهداء المديرية 37 مجموعة من سلسلة (رؤية، وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أن سلسلة رؤية تحصين لأبنائنا من الانحراف الفكرى، كما أهدت مديرية أوقاف الوادي الجديد (37) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.