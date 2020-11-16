شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس تحرير السياسة الدولية: ترامب لن ينتهى ولا يعترف بنتيجة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عبد العاطى مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن ظروف الانتخابات الأمريكية كانت مختلفة تمامًا عن سابقيها، خاصة وأنها تمت فى ظل أزمة وباء كورونا الذى سيطر على المناخ الدولى والمجتمعى، إضافة إلى الانقسام عرقى ما بين أطياف المجتمع الأمريكى بعد مقتل جورج فلويد ووقوع الكثير من المظاهرات العنيفة، والانقسام الحزبى، وبالتالى كل ذلك أثر على قضايا العملية الانتخابية التى كانت القضية الاقتصادية أهم الأولويات ويأتى بعدها قضايا الحرب على الإرهاب، وكذلك القضايا المرتبطة بالداخل الأمريكى و استعادة الجنود من الخارج وقضايا البنية التحتية، وهذه القضايا التى سيطرت على المشهد الانتخابى كان يستفيد منها المرشحين بصورة مختلفة، وكيفية التعامل مع هذه الأزمات.

وأضاف فى كلمته التى ألقاها بندوة " ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية " التى نظمتها مجلة السياسة الدولية بمؤسسة الأهرام، أن الانتخابات الأمريكية تغيرت أيضًا فى نتائجها التى بدأت تظهر مؤخرًا بعد الجدل السائد على كيفية التصويت، ورفض ترامب للاقتراع البريدى، والتشيك فى نزاهة وشفافية الانتخابات.

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وأكد عبد العاطى أن دونالد ترامب، لن يعترف بنتيجة الانتخابات، بالإضافة إلى رفعه دعاوى قضائية، مشيرًا إلى أن التغيير الذى جرى فى الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بمحض الصدفة، سواء بسبب أزمة كورونا، وسياسات ترامب ذاتها، أو تغيير التوجهات داخل الكتل .

وأكد مساعد رئيس التحرير لمجلة السياسية الدولية، على أن دونالد ترامب لن ينتهى، خاصة بعد انتخاب 70 مليون شخص له، وفرضه السيطرة على الحزب الجمهورى .