شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: فاتورة تطبيق التأمين الصحى بجنوب سيناء 3 مليار و280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، إجراء 40 ألف فحص طبى لمواطنى جنوب سيناء المسجلين ضمن المنظومة الجديدة، قبل إطلاق التشغيل الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضحت إدارة المشروع أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية من خلال الوحدات والمراكز الطبية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، والموزعين على 8 إدارات صحية تابعين للمحافظة وهم إدارات "شرم الشيخ، الطور، رأس سدر، أبو زنيمة، نويبع، أبورديس، سانت كاترين، دهب"، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة أنحاء محافظة جنوب سيناء.

وأضافت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمواطنين شمل 12 فحص طبي لكافة المسجلين بالمنظومة، حيث تشمل الفحوصات «قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO، تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي»، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل «دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب»، وفور اكتشاف خطورة فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "ايكو".

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وكشف الدكتور أحمد السبكي المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تكلفة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء والتي بلغت2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

لافتًا إلى تسجيل أكثر من 78% سكان محافظة جنوب سيناء، وذلك قبل بدء إطلاق تشغيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، مشيرًا أن هذا يعكس ثقة المواطنين في المنظومة، ويحملنا مسئولية أكبر وهي إنجاز المشروع في وقت أسرع وبكفاءة بما يحقق ثقة القيادة السياسية وأملها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في كافة أنحاء الدولة المصرية.

وتابع السبكي: تم تسجيل أكثر 85 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن، فيما تم فتح 27.815 ألف ملف عائلي للمواطنين، لافتًا إلى أن إجمالي سكان المحافظة، والتي يبلغ عددهم 109.770نسمة، مؤكدًا أننا نسير بخطى ثابتة داخل محافظة جنوب سيناء سواء من حيث تسجيل المواطنين داخل المنظومة أو من خلال تطوير البنية التحتية والإنشائية داخل المنشآت الصحية المقرر العمل فيها داخل محافظة جنوب سيناء.



مشيرًا إلى أن كافة المواطنين المسجلين يتلقون الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، كمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى التغطية الصحية لكافة المواطنين "دون تمييز" ووفق أحدث المعايير العالمية، وذلك قبل الإطلاق الفعلي للمنظومة بالمحافظة.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركز ووحدة صحية يجري تجهيزهم على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيل الثاني ، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرين في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، وخصوصاً إن المحافظة من المحافظات النائية.



يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء هي إحدى المحافظات الست بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الإسماعيلية، الأقصر، السويس، أسوان، جنوب سيناء) إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.