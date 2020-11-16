القوى العاملة: تعيين 191 شابا وغلق 44 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 191 شابا منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 805 شباب، وتم توفير 120 فرصة عمل، كما تم استخراج 349 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية، بدأت صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي مبلغ 714 ألف جنيه.

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تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 152 منشأة، وإعادة التفتيش على 83 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 88 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 44 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقي 51 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم، و5 شكاوى منهم مستوفاة، و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة وإعادة التفتيش على 94 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضرا، وتم تلقي 16 شكوى عمالية تم تسوية واحدة منها وديا، وتحويل 13 منها للقضاء، وتبقت شكوى مازالت تحت البحث، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وفي مجال التدريب المهني قامت المديرية ببدء تنفيذ برنامج التدريب المهني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وهي (التفصيل والحياكة، التبريد والتكييف، ميكانيكا) لـ 15 متدرباً بكل ورشة لمدة شهرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع الورش والتعقيم والتطهير المستمر للورش وقياس درجة حرارة المتدربين يومياً ومراعاة التباعد الاجتماعي في الدورات.

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