رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: كوبري علوي لخدمة الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ البدء في تنفيذ كوبري علوي لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، والتي تضم نحو 24888 وحدة إسكان اجتماعي جارٍ تنفيذها بالمنطقة، بجانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح النجار، في بيان اليوم، أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة "بتروجيت"، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وذلك تيسيراً على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ ٨٠٠ فدان.

وأشار رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، إلى أن الـ ١٠٠ ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.​