تناولوها مرتين أسبوعيا.. الصحة تكشف أهمية الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: قالت وزارة الصحة والسكان، إن ‏الأسماك تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية، لذلك يُنصح بتناولها مرتين في الأسبوع. وأوضحت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، أن الأسماك تحتوي على الأوميجا 3 التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية.

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