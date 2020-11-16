محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عنصر إجرامي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بمنطقة القطامية. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (سائق -مقيم بدائرة قسم – له معلومات جنائية) بارتكاب العديد من وقائع سرقات المساكن. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته " مفك حديدي"، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأضاف بارتكاب5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 وقائع.. أمن القاهرة يضبط سائق لسرقته مساكن المواطنين في القطامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.