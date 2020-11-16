بالفيديو.. إنشاء مبنى إداري متطور لربط السجون وتلقي دورات تأهيل الضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أنشئت وزارة الداخلية، مبنى إداري بقطاع السجون يقدم العديد من الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير كافة المواقع الشرطة . ويضم المبنى غرفة عمليات لإدارات الأزمة ومراقبة كافة السجون باستخدام أحدث التقنيات والربط المباشر بين المقر الرئيسي والسجون الفرعية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات بين قيادات القطاع، ومسئولي السجون عبر تقنية الفيديو كونفرانس. Advertisements كما شمل قاعات لتدريب الأفراد والضباط العاملين بالقطاع لتلقي المحاضرات وتنظيم الندوات . وفي ذات الوقت حرصت الوزارة على تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية إلى نزلاء السجون ومستشفيات متطورة .

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