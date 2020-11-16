شرطة التموين تُحبط تصدير جلود "حمير وإبل" مجهولة المصدر للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الجلود) بمحافظة الجيزة، بحوزته (1,581جلد من الفصيلة الخيلية "حمير – إبل" مجهولة المصدر وبدون تصريح)، بغرض تصديرها للخارج. كما ضبطت مباحث التموين بالغربية (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية)، بحوزته (12 طن مبيدات زراعية غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها)، تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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