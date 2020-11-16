13 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، للحكم في جلسة 13 ديسمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في العام في عام 2014.