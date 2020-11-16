رئيس مجلس القضاء الأعلى يشهد احتفالية تكريم سفارة كازاخستان لرئيس المحكمة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد المستشار عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، احتفالية سفارة كازاخستان لتكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمنحه ونائبه المستشار عادل عمر شريف ميداليتين بمناسبة مرور 25 عامًا على إصدار دستور كازاخستان.

وأعرب السفير عن أمله أن تسهم هذه الجائزة في مواصلة تعزيز تعاون الهيئات القضائية بالبلدين، ضمن تعاون شامل دعم اواصره زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكازاخستان عام 2016.

كما شهد الاحتفالية وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الإعلام أسامة هيكل، والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسن عبد اللطيف، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولي، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، وطارق كامل بدر مساعد أمين عام مجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، وطارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ولفيف من كبار الشخصيات العامة.

وحضر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشاراه الاحتفالية تلبية لدعوة رسمية من السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة.