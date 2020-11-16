شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة المنوفية: المرور على 473 مزرعة و على 18 سوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل زراعة المنوفية، أنه تم المتابعة والمرور على عدد 473 مزرعة وعلى 18 سوق للكشف على الأمراض.

وأضاف الجمل انه تم عمل معاينات لعدد 24 من مزارع دواجن لدراستها تمهيداً للموافقة على إستخراج ترخيص بالتشغيل للطلبات التي ينطبق عليها الشروط، كما تم الموافقة وإستخراج عدد 52 ترخيص تشغيل لمزارع ماشيه وتم عمل معاينات لعدد 14 طلب آخر لدراستها تمهيدا للموافقة على الترخيص بالتشغيل لها في حالة إنطباق شروط الترخيص عليها.. كما تم معاينة استخراج ترخيص لمنحلين والموافقة على إستخراج ترخيص لعدد 22 مركز تجميع الألبان وعمل معاينة لعدد 1 مركز تجميع البان تمهيدا لاستخراج التراخيص