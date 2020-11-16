شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، عن توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى للجمهور بمكتب صحة أول والتطعيم داخل المكتب ويتم ملئ نموذج تطعيم لكل متطعم.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أنه سيتم تطعيم من يرغب من المواطنين بلقاح الأنفلونزا الموسمية وبخاصة فئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة «تنفسية – قلب – سكر – أمراض مناعة» وغيرها، بجانب تطعيم المسافرين للعمرة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.

وأشار مدير الطب الوقائى بأسوان، إلى عمل تكثيف للتوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقى التطعيم، في إطار وقاية المواطنين من مرض الأنفلونزا الموسمية، موضحاً بأنه يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة، ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى مكونات هذا اللقاح.

واضاف أنه في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، والتطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر، جرعة كاملة من اللقاح «0،5 سم».

وقال الدكتور أبوالمجد انه بالنسبة للأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة فإنه يتم إعطائهم جرعتين كاملتين «0،5 سم»، يفصل بينهما فترة بينية لا تقل عن أربع أسابيع، موضحاً بأن مكان الحقنة بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، والكبار في الذراع أو تحت الجلد، ولا يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية في الوريد.