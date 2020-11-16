شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تتفق مع «العربية للتصنيع» على تصنيع الولاعات الغازية للمخابز العاملة بالغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل صباح اليوم، الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، وخلال الزيارة تم توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وأشاد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمناً دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي، لافتاً إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحي، ‏أن هناك اهتماما من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي على مستوي الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الاولي تحويل ٦٥٢٥ مخبز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون ايضاً مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة، مشيرا أن الدولة ممثلة في وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير على اصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلا عن السولار، واشار المصيلحي إلى طمأنة اصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، حيث أن لدينا ٣٠ ألف مخبز مدعم والمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من ١٠-٢٠٪؜ فقط من اجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى ٢-٣ ولاعة غازية، وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلي وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه أكد «التراس» على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين في كافة المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر «التراس» أنه اتفق على توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتي تعمل بالغاز الطبيعي للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».