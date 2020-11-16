شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف التوعية في المدارس للتصدى للموجة الثانية من فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بشمال سيناء على تكثيف التوعية في المدارس للتصدى للموجة الثانية لفيروس كورونا .

وأعلن عن استعدادات جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها الصحة للموجة الثانية لفيروس كورونا.. خاصة مع تزايد حالات الاصابة في الفترة الأخيرة وضرورة مواجهتها بتكثيف التوعية في أماكن التجمعات، وبصفة خاصة بالمدارس والمعاهد والكليات، وأنه في اطار بروتوكول التعاون الصحى معها يتم تكثيف التوعية بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق متابعة صحة البيئة عليها من خلال أطقم التثقيف والاعلام الصحى وصحة البيئة بمديرية الصحة.. كما تم تكليف مجموعة جديدة من المثقفين الصحيين بعد اعدادهم وتأهيلهم بتكثيف التوعية بالمدارس والمعاهد والكليات بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

ومن جانبها.. أكدت الدكتورة ريهام الغزال مدير إدارة التثقيف بادارة العريش الصحية على أهمية تدريب المثقفين الصحيين ميدانيا، وتناولهم التعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه في ظل التعايش معه في الوقت الحالى.. مشيرة إلى تكليفات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائى في إطار تثقيف المثقفين الجدد وتثمين دور الشباب منهم وتدريبهم ميدانيا، وإتاحة الفرصة للشباب للقيام بالدور التوعوى بعد تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا جنودا في معركة الوعى الصحى في مواجهة فيروس كورونا وغيره .

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أنه يتم استعراض أهم طرق الوقاية من الفيروس وفى مقدمتها نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، وكذا أهمية ارتداء الماسك وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال .

وأوضح عبدالفتاح مبارك مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بادارة العريش بالتعاون مع سارة قطامش مسئولة التثقيف في ندوة اليوم بمدرسة فتيات العريش الثانوية بالصفا أهم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا .