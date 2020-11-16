شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين توافق على تخفيضات «الجمعة البيضاء» في الفترة من 23 – 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء في 27 نوفمبر المقبل، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية، على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية.
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