شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز ٤٧ ورشة بالمنطقة الحرفية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وفدا من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وخلال اللقاء تم مناقشة انشاء وتجهيز عدد ٤٧ ورشة متنوعة في المنطقة الحرفية بالمساعيد، على أن تكون هناك سرعة في إنجاز الأعمال وتسليمها خلال شهر يونيه المقبل، لتشغيل المنطقة الصناعية.

كما تم مناقشة انشاء عدد ٨٠ باكية في عمارات السبيل بحي المساعيد بالعريش، لخدمة أهالي العمارات السكنية، بحيث يقوم مجلس مدينة العريش بتشغيلها.

ضم الوفد كلا من اللواء مختار عطا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان الآلات والمعدات، اللواء طارق عبدالمقصود حشاد، مدير المشروعات في الشركة، اللواء عماد فرج، مدير القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حضر اللقاء كلا من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، محمد عبدالخالق مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة.