شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة أعمال تطهير وتعقيم المدارس والمعاهد وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والمنشآت التعليمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامة الواقية قبل الدخول للمنشأت التعليمية والأماكن المغلقة، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات حرصاً على سلامة الجميع.

حيث تابعت ثناء فوزى، رئيسة حى ثان الزقازيق، تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بمنطقة فلل الجامعة بنطاق الحي، وقام المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أعمال تطهير وتعقيم مدارس كفر أيوب الإعدادية، ونوبة الإعدادية، والشهيد مصطفي، وعيسي الإبتدائية، وأنشاص الرمل الإبتدائية، وأحمد جاد الله الإبتدائية بأولاد سيف، والزوامل الإبتدائية، وأولاد مهنا الإبتدائية والإعدادية المشتركة، للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تفقد المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، المدارس بنطاق المركز، شملت مدارس منزل ميمون الابتدائية، وكفر النصيري الابتدائية، وكفر النصيري الإعدادية، ومدرسة أبوعليوة الابتدائية، ومدرسة الوطنية الابتدائية، ومدرسة صلاح سالم الابتدائية للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، فيما تابع الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمدرسة البوز التابعة للوحدة المحلية بطويحر، ومدرسة الثمانية الابتدائية التابعة للوحدة المحلية بقرية النصر بالملاك، ومدرسة السلام بكفر أبونجم، ومدرسة الشهيد محمد فريد بقرية منشأة العباسية، ومدرسة الشهيد أحمد رجب للتعليم الأساسي، ومدرسة كفر العزازي للتعليم الأساسي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتعليمية بأبوحماد، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

كما قام محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بعدد من المدارس، وتم التنبيه على الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة والتطهير والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المدارس لتقليل فرصه انتقال العدوي بفيروس كورونا، فيما قام المهندس حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بالمرور على عدد من المدارس، وتم التنبيه باستمرار أعمال النظافة وارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامات الواقية، حفاظاً على صحة المترددين على المنشآت التعليمية.