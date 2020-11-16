شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات بوسط مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الأثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بوسط مدينة مرسى مطروح تيسيراً حركة السيارات والمواطنين بشوارع مرسى مطروح مع إلتزام الباعة وأصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم والتنبيه المسبق قبل تنظيم حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع المطروحي.

وكان مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله قد نظم حملة لإزالة الإشغالات، صباح اليوم الاثنين، بالتعاون مع شرطة المرافق وتنبيه جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدى على الأرصفة، مع إزالة كافة الإشغالات أي مخالفات أو تعديات واتخاذ كافة الإجراءات مع توقيع المحاضر القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات أومخالفات، والتشديد على التزام أصحاب المحال بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والصحة العامة ووضع سلات لتجميع القمامة.