«الوزير» يوافق على تحمل نفقات عملية لزوجة الكمسري صاحب واقعة «تذكرة القطار»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مذكرة النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة بتحمل نفقات علاج زوجة كمسري «قطار 934»، بطل الواقعة المعروفة إعلاميًا بحادث «تذكرة القطار» عندما قفز شابان من القطار أثناء حديثهما مع رئيس القطار.
وقال بيان النقابة إن «الحالة تدهورت نتيجة أمراض بالقلب ولجأت للنقابة العامة، حيث أنها تحتاج لعملية قلب مفتوح»، فيما تقدم رئيس النقابة بمذكرة للمهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، بظروف زوجة الكمسري، مطالبًا بعلاجها على نفقة الهيئة مع صرف إعانة مالية.
وبعرض الموضوع على المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وافق على علاجها على نفقة الهيئة بناءً على طلب النقابة.
وقدمت النقابة الشكر للوزير والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة على الاستجابة السريعة لعلاج المريضة.
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