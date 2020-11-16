شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: نؤمن بأهمية الشراكات المجتمعية لدعم خطط الدولة للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية التعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود، وتكاتف جميع الأطراف المعنية؛ لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل، وعقد المزيد من الشراكات الفعالة التي تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال «صبحي» خلال كلمته في الملتقي العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي عقد، الإثنين، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تضع محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتجسد ذلك جليًا في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030″، التي نعمل جميعًا على تحقيقها في شتى القطاعات، والمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، مضيفًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر في ضوء المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.

وعلى صعيد مشروعات وبرامج الوزارة، أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تولي بالغ الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة وفق خطة منهجية، فتحرص على تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتنفيذ مبادرات التأهيل للتوظيف منها مبادرة «طور وغير»، إضافة إلى تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مساهمةً في القضاء على البطالة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه يتم العمل على تنمية مهارات النشء والشباب، وتوعية مداركهم بمختلف القضايا، وتشجيعهم على أهمية المشاركة السياسية، وصقل مهاراتهم في شتى المجالات من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أوضح أنه انطلاقًا من كون تحسين النمط الصحي للمواطنين من أحد أهداف التنمية المستدامة، فإن الوزارة تسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع من خلال برامج التنمية الرياضية، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، فضلًا عن العمل على إطلاق المهارات الإبداعية، واكتشاف الموهوبين وتوعيهم، وتوفير الخدمات الشبابية والرياضة في كافة المحافظات، وبث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

ونوه وزير الرياضة إلى إطلاق الوزارة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين رياضيًا من خلال تطبيق معايير وأسس علمية وبدنية لاختيار الأفضل، والعمل وفق برنامج تأهيلي تدريبي لهم في إطار من الدعم والرعاية للموهوبين وتقديمهم كأبطال رياضيين لمصر في مختلف الألعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الشراكات المجتمعية مع مختلف المؤسسات، مشيرًا إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب من خلال مشروعات الطرح الاستثماري.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية الملتقي «نشارك في الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، لنتحاور سويًا ونستمع إلى الآراء ووجهات النظر البناءة، من أجل هدف واحد نتكاتف من أجل تحقيقه نحو مستقبل أفضل»، مشيرًا إلى «دراسة توصيات ومخرجات الملتقى وتطبيق ما يمكن منها في ضوء العمل التكاملي الذي تنتهجه الدولة المصرية».