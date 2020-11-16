شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ «التموين»: الطماطم بـ 9 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، الإثنين: ‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 7 جنيهات. الفاصوليا الخضراء 8.5 جنيه. التفاح السكرى 24 جنيها ‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎- الموز البلدى 12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب بـ 17 جنيها. - التفاح الإيطالى 23 جنيهًا. - الباذنجان الأبيض 6 جنيهات. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ «التموين»: الطماطم بـ 9 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.