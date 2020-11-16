شكرا لقرائتكم خبر عن فصل عامل يهودي «بصَقّ على صور المسيح والعذراء» بإسرائيل: «الكاميرات فضحته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة ازدراء جديدة، ولكن هذه المرة ضد الدين المسيحي، قام عامل بخدمة الإنقاذ الإسرائيلية المعروفة باسم «ماجين ديفيد أدوم» بالتحقير من صور تدخل في صلب العقيدة المسيحية، وذلك من خلال تعمده «البصق» على صور للسيد المسيح والسيدة العذراء مريم، بينما كان يجري فحوصات فيروس كورونا في إحدى العمارات السكنية بمدينة يافا، في حين رصدت كاميرات المبنى فعله المسئ، بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير، الإثنين، إن «الهيئة فصلت العامل فورًا»، مؤكدة أنه «لا يستحق أن يرتدي زي الهيئة بعدما ضبطه الكاميرات وهو يدنس صورًا مسيحية».

وذكرت الصحيفة أن «أحد السكان بإحدى العمارات السكنية رأى تصرفات العامل في كاميرات الأمن وواجهه بسلوكه، وانتابه الغضب عن هويته وسبب وجوده في المبنى، ولماذا بصق على الصور، قائلًا»أنت بصقت على صور نؤمن بها أمام عيني في الكاميرا، لماذا فعلت ذلك، هل تعلم أننا مؤمنون بهذه الصور؟ لماذا بصقت على صور لا تخصك ؟«، مشيرة إلى أن العامل رد على الساكن قائلًا :» دعنى أواصل عملي فقد كتب في التوراة أننا ينبغي أن ننأى بعيدًا بقدر المستطاع عن أي عمل غريب ( في إشارة إلى الصور التي تتنافي مع اعتقاده)«، بحسب التقرير.

وأضافت الصحيفة أن الساكن عقب عليه بالقول: «إنك دخلت منزلًا خاصا هنا، فهذه ليست أرضك، لقد أتيت إلى منزلي»، مشيرة إلى أنه «بينما كان يسرع بمغادرة المكان قام بتوبيخ الساكن لأنه لا يرتدي كمامة، واستقل سيارته وهو يطلب منه أن يسمح له بالمغادرة».

وذكر التقرير أن شاغلي المبنى اتهموا العامل فور علمهم بالحادث بانتهاج سلوك عنصري، مطالبين بفصله من عمله، مشيرة إلى أن الهيئة علقت على الواقعة قائلة: «العامل تم وقفه عن العمل فورًا عن عقب ما وصفته بأنه»حادث خطير«، موضحة أنه»غير لائق لارتداء زي المؤسسة، وأنه لا مكان له في صفوفها وتم فصله فورًا«،

وأشارت تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن «مسؤولي الهيئة أجروا اتصالات بساكني المبنى، معربين عن صدمتهم وإدانتهم لتصرفات العامل، قائلين إن»ماجين ديفيد أدوم تعمل جنبًا إلى جنب مع المسيحيين والمسلمين والدروز واليهود والعلمانيين بإخلاص بلا حدود«، مؤكدة أنه»نحن كمؤسسة إنقاذ وطنية سوف تواصل عملها لإنقاذ حياة الناس في أي مكان وأي زمان«، كما ورد في الصحيفة.