شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: يجب أن يشعر المواطن البسيط بتكاتف الدولة مع المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهحرة، خلال كلمتها في الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذي عقد صباح الاثنين، على أهمية هذا الملتقي، وعلى أهمية التعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الدولة مشيدة بتنظيم الملتقى.

وأوضحت الوزيرة، أنه لابد للمواطن البسيط أن يشعر بتكاتف الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني وأيضًا القطاع الخاص، وأن يشعر بتحول حقيقي في حياته، بل بتغير ملموس، فتكون حياة تليق بهذا المواطن.

وعددت وزرة الهجرة مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لرعاية المواطنين المصريين بالخارج، موضحة أن أطفال الجيل التالت والرابع من المصريين في الخارج الذين فقدوا لغتهم العربية تم إطلاق مبادرة لهم تحت عنوان «اتكلم عربي» وضعتها وزارة الهجرة، ونفذت بمعسكرات من خلال برنامج «زوم» بالشراكة مع شركات القطاع الخاص لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية، بهدف الحفاظ على اللغة العربية، والهوية المصرية، فمن التحديات التي تواجها الدلة ضرورة الحفاظ على اللغة العربية.

كذلك مبادرة «مراكب النجاة»، والتي أطلقها الرئيس السيسي ديسمبر 2019 لمواجهة الهجرة الغير شرعية ولمنح الشباب الأمل والفرص البديلة، ولإنجاح المبادرة كان لابد من التعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة، ومع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التدريب والتأهيل، فالدولة ليست ضد الهجرة الشرعية إنما ضد الهجرة الغير شرعية، فالدولة تعمل على تأهيل الشباب في المحافظات المعروفة بالهجرة الغير الشرعية لتأهليهم وتدريبهم لسوق العمل بما يفر لهم فرص دخل بديلة عن الهجرة غير الشرعية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة نظمت أيضًا سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، حيث تم تنظيم 5 مؤتمرات، ونحن نهدف إلى الاستفادة من الخبرات والعلماء في الخارج، وكان لابد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الوزارة تولي اهتمام بشريحة أخرى، وهي المرأة في الخارج باعتبارها قوة لا يستهان بها، حيث تزرع الهوية في نفوس أبناها ولا يمكن أن نتجاهلها، وكان لها دور في دعم ومساندة المستشفيات كمستشفى 57357، ومستشفى بهية، وغيرها.

وأشارت الوزيرة إلى دعمها الكامل لما طالب به وزير القوى العاملة من رعاية صغار الصيادين واستجابة مؤسسة صناع الخير لدعوة الوزير بالتنسيق مع أحد المصريين العاملين في مجال صيد وتصنيع الأسماك في اليونان.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة، عل أن تحديات الدولة المصرية كبيرة جدًا، فهناك حرب إشاعات وحرب اقتصادية وحرب سياسية وحرب سياحية، والجميع في موقعه مع الدولة في كل تلك التحديات.