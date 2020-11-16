شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تشدد من إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شددت وزارة النقل من اجراءتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على مستوي قطاعات وهيئات الوزارة، حيث كثفت من الإرشادات اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي أو على مستوي تطهير مرافق الهيئة. حيث قامت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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