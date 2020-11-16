شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توزع 37 مجموعة من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير على تعليم بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم فضيلة الشيخ جمال عواد مدير عام مديرية أوقاف بورسعيد وفضيلة الشيخ أحمد قوطة مدير الدعوة لتسليم تعليم بورسعيد 37 مجموعة من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير لتوزيعها على مكتبات مدارس المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن سلسلة «رؤية» للفكر المستنير تهدف لنشر الفكر الوسطى المستنير وتحصين العقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة معربا عن سعادته بهذه المبادرة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف باهى أن كل مجموعة من مجموعات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة وتشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا بهدف توزيعها على مكتبات المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مشيرا إلى أنه تم التوزيع بدءا بمدرسة القناة الإبتدائية.